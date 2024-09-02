Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фанаты Комо угрожают своему форварду расправой за нереализованный пенальти
Футболист столкнулся с хейтом болельщиков
Фото: comofootball.com
На 90+5 минуте игры в "Удинезе" "Комо", который проигрывал 0:1, получил право на пенальти, который не реализовал форвард Патрик Кутроне.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист столкнулся с хейтом болельщиков в социальных сетях, которые даже угрожали игроку и его семье физической расправой.
Сам форвард отреагировал на эти сообщения в своем Instagram:
"Я принимаю критику, как и должен, но я не пропускаю такие вещи мимо своих ушей".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Еще одна отставка в УПЛ. Оболонь уволила Валерия Иващенко
- Суркис отказался отпускать Рубчинского в Карпаты
- Суркис: Приглашать иностранных игроков – это очень дорого и тяжело делать. Сравнивают, что Полесье и ЛНЗ приглашают…
- Довбик обратился к болельщикам Ромы: Я хочу дать больше команде
- Делегация сборной Украины прибыла в Прагу. ФОТО
- ВИДЕО. Цыганков присоединился к сборной Украины в Праге
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн