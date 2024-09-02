Рома подписала бывшего центрбека Атлетико

Официально объявлено о переходе Марио Эрмосо в "Рому". Испанский центральный защитник подписал трехлетний контракт с римлянами на правах свободного агента.

Этот трансфер стал возможным благодаря особенностям трансферного окна в Италии, которое позволяет клубам подписывать игроков без контрактов даже после его официального закрытия.

Эрмосо, недавно покинувший "Атлетико Мадрид", прибыл в Рим в воскресенье, успешно прошел медицинское обследование и сегодня вечером подписал соглашение.

Марио за всю свою карьеру сыграл 304 матча, в которых забил 15 голов и отдал 12 ассистов.