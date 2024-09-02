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Рома подписала бывшего центрбека Атлетико
Подтверждено
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официально объявлено о переходе Марио Эрмосо в "Рому". Испанский центральный защитник подписал трехлетний контракт с римлянами на правах свободного агента.
Этот трансфер стал возможным благодаря особенностям трансферного окна в Италии, которое позволяет клубам подписывать игроков без контрактов даже после его официального закрытия.
Эрмосо, недавно покинувший "Атлетико Мадрид", прибыл в Рим в воскресенье, успешно прошел медицинское обследование и сегодня вечером подписал соглашение.
???? Benvenuto alla Roma, Mario Hermoso! ????????#ASRoma pic.twitter.com/6rgf8ditiY— AS Roma (@OfficialASRoma) September 2, 2024
Марио за всю свою карьеру сыграл 304 матча, в которых забил 15 голов и отдал 12 ассистов.
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