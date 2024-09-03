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Крис Смоллинг сменил клубную прописку: английский защитник будет играть в Саудовской Аравии
Успели оформить переход до конца местного трансферного окна
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ромы" Крис Смоллинг после пяти лет выступлений в Серии А, покидает местный чемпионат.
34-летний защитник присоединился к клубу саудовской Про-лиги "Аль-Фейха". Контракт игрока с новым клубом рассчитан на два года.
Добавим, что за время пребывания в "Роме", Крис Смоллинг провел 155 матчей, где отметился 10 голами и 4 ассистами. В составе римского клуба защитник выигрывал Лигу конференций (2022 г.), а также был финалистом Лиги Европы (2023 г.).
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Источник:Рома
Опубликовал: Александр Гресь
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