Крис Смоллинг сменил клубную прописку: английский защитник будет играть в Саудовской Аравии

Защитник "Ромы" Крис Смоллинг после пяти лет выступлений в Серии А, покидает местный чемпионат.

34-летний защитник присоединился к клубу саудовской Про-лиги "Аль-Фейха". Контракт игрока с новым клубом рассчитан на два года.

Добавим, что за время пребывания в "Роме", Крис Смоллинг провел 155 матчей, где отметился 10 голами и 4 ассистами. В составе римского клуба защитник выигрывал Лигу конференций (2022 г.), а также был финалистом Лиги Европы (2023 г.).