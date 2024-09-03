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Кварацхелия выбрал дальнейшее место продолжения карьеры

Италия
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Вслед за Осимхеном не уйдёт

Кварацхелия выбрал дальнейшее место продолжения карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" близок к подписанию нового контракта с вингером Хвичей Кварацхелией.

По информации издания Il Mattino, итальянскому клубу и агенту грузинского футболиста удалось договориться об индивидуальных условиях продления текущего контракта со значительным повышением заработной платы - до 5 миллионов евро в год с учётом бонусов. При этом отступные в соглашении указаны не будут.

Ожидается, что контракт будет рассчитан до середины 2029 года с опцией продления ещё на один сезон.

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На данный момент Хвича связан с "адзурри" до лета 2027 года.

В новом сезоне Кварацхелия забил 1 гол и отдал 1 ассист в 4 матчах во всех турнирах.

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Наполи контракт Хвича Кварацхелия
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Источник:
areanapoli
Опубликовал: Александр Бураков
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