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Бывший хавбек Ювентуса отклонил заманчивое предложение от Милана

Италия

Причина отказа неизвестна

Бывший хавбек Ювентуса отклонил заманчивое предложение от Милана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Адриен Рабьо продолжает оставаться в роли свободного агента.

Как сообщает Gazzetta, французский экс-полузащитник "Ювентуса" и "Пари Сен-Жермен" отверг весьма выгодное предложение от "Милана".

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Отмечается, что из-за отказа Рабьо коллектив Фонсеки сохранит в своём составе хавбека Исмаэля Беннасера, интерес к которому ранее проявляли клубы из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Рабьо провёл 35 матчей во всех турнирах, отличившись 5 голами и 3 результативными передачами.

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Милан трансфер Адриен Рабьо
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Источник:
Gazzetta
Опубликовал: Александр Бураков
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