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Бывший хавбек Ювентуса отклонил заманчивое предложение от Милана
Причина отказа неизвестна
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Адриен Рабьо продолжает оставаться в роли свободного агента.
Как сообщает Gazzetta, французский экс-полузащитник "Ювентуса" и "Пари Сен-Жермен" отверг весьма выгодное предложение от "Милана".
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Отмечается, что из-за отказа Рабьо коллектив Фонсеки сохранит в своём составе хавбека Исмаэля Беннасера, интерес к которому ранее проявляли клубы из Саудовской Аравии.
В прошлом сезоне Рабьо провёл 35 матчей во всех турнирах, отличившись 5 голами и 3 результативными передачами.
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