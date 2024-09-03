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"Без паники". Генеральный директор Милана высказался о старте сезона 2024/25
Фурлани прокомментировал работу главного тренера Милана
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Милана" Джорджо Фурлани высказался о старте сезона команды во главе с новым главным тренером Паулу Фонсекой.
"Мы довольны работой, которую Паулу проделал в предсезонной подготовке. Конечно, мы хотели бы иметь уже 9 очков... но без паники".
После трех туров в Серии А "Милан" занимает 14 место, имея 2 очка.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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