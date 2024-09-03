Адли - о переходе в Фиорентину: В начале лета директора Милана сказали, что им нужно продать меня

Французский опорный полузащитник Ясин Адли, который недавно перешел в "Фиорентину" из "Милана" на правах аренды, выступил на своей первой пресс-конференции за "фиалок".

"В начале лета директора "Милана" сказали мне, что им нужно продать меня, поэтому я был готов уйти. Мне представилась возможность приехать во Флоренцию для чрезвычайно амбициозного проекта, и эта идея мне сразу понравилась. Я желаю "Милану" всего наилучшего, но сейчас я во Флоренции".

Адли в прошлом сезоне сыграл 33 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.