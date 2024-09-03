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Адли - о переходе в Фиорентину: В начале лета директора Милана сказали, что им нужно продать меня
Опорник выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский опорный полузащитник Ясин Адли, который недавно перешел в "Фиорентину" из "Милана" на правах аренды, выступил на своей первой пресс-конференции за "фиалок".
"В начале лета директора "Милана" сказали мне, что им нужно продать меня, поэтому я был готов уйти. Мне представилась возможность приехать во Флоренцию для чрезвычайно амбициозного проекта, и эта идея мне сразу понравилась.
Я желаю "Милану" всего наилучшего, но сейчас я во Флоренции".
Адли в прошлом сезоне сыграл 33 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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