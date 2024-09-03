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Осимхен после перехода в Галатасарай заключил с Наполи довольно необычную сделку

Италия

Неожиданный поворот в карьере нигерийского форварда

Осимхен после перехода в Галатасарай заключил с Наполи довольно необычную сделку

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен неожиданно перешел в "Галатасарай" на правах аренды. Однако, как сообщает Mundo Deportivo, футболист не намерен долго оставаться турецкой команде.

У Осимхена с "Наполи" заключено довольно необычное соглашение относительно его будущего. Во-первых, его клаусула была снижена со 130 млн евро до 75 млн евро. Во-вторых, он назвал десять клубов, в которых хотел бы играть. Если он получит предложение от одного из них, то уже в следующее трансферное окно покинет "Галатасарай".

Осимхен за "Наполи" в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.

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Галатасарай (Стамбул) Наполи Виктор Осимхен
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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