Осимхен после перехода в Галатасарай заключил с Наполи довольно необычную сделку

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен неожиданно перешел в "Галатасарай" на правах аренды. Однако, как сообщает Mundo Deportivo, футболист не намерен долго оставаться турецкой команде.

У Осимхена с "Наполи" заключено довольно необычное соглашение относительно его будущего. Во-первых, его клаусула была снижена со 130 млн евро до 75 млн евро. Во-вторых, он назвал десять клубов, в которых хотел бы играть. Если он получит предложение от одного из них, то уже в следующее трансферное окно покинет "Галатасарай".

Осимхен за "Наполи" в прошлом сезоне сыграл 32 матча, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.

