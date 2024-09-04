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Легенда немецкого футбола Хуммельс уже вылетел в Италию для заключения контракта с Ромой
Впереди официальное подтверждение сделки
Getty Images/Global Images Ukraine
35-летний центральный защитник Матс Хуммельс находится в шаге от перехода в "Рому".
Сегодня, 4 сентября, журналисты запечатлили на видео, как немецкий футболист покидает аэропорт Мюнхена как обычный пассажир на регулярном рейсе в Рим.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Хуммельс заключит контракт с "Ромой" до конца сезона 2024/25, а его зарплата составит 2 млн. евро с дополнительными надбавками.
Напомним, этим летом Хуммельс покинул дортмундскую "Боруссию" на правах свободного агента.
???????? Excl | Mats #Hummels leaving Munich Airport as regular passenger on a scheduled flight to Rome ????— Florian Plettenberg (@Plettigoal) September 4, 2024
Medical booked for today. Signing of his one-year contract at @OfficialASRoma after that!@hannessude | @berger_pj |@SkySportDE ???????? pic.twitter.com/iviwr5B1RQ
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