Легенда немецкого футбола Хуммельс уже вылетел в Италию для заключения контракта с Ромой

35-летний центральный защитник Матс Хуммельс находится в шаге от перехода в "Рому".

Сегодня, 4 сентября, журналисты запечатлили на видео, как немецкий футболист покидает аэропорт Мюнхена как обычный пассажир на регулярном рейсе в Рим.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Хуммельс заключит контракт с "Ромой" до конца сезона 2024/25, а его зарплата составит 2 млн. евро с дополнительными надбавками.

Напомним, этим летом Хуммельс покинул дортмундскую "Боруссию" на правах свободного агента.

