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Легенда немецкого футбола Хуммельс уже вылетел в Италию для заключения контракта с Ромой

Италия

Впереди официальное подтверждение сделки

Легенда немецкого футбола Хуммельс уже вылетел в Италию для заключения контракта с Ромой

Getty Images/Global Images Ukraine

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35-летний центральный защитник Матс Хуммельс находится в шаге от перехода в "Рому".

Сегодня, 4 сентября, журналисты запечатлили на видео, как немецкий футболист покидает аэропорт Мюнхена как обычный пассажир на регулярном рейсе в Рим.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Хуммельс заключит контракт с "Ромой" до конца сезона 2024/25, а его зарплата составит 2 млн. евро с дополнительными надбавками.

Напомним, этим летом Хуммельс покинул дортмундскую "Боруссию" на правах свободного агента.

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Опубликовал: Александр Бураков
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