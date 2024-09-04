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Хватит и Хуммельса. Экс-защитник Ромы Манолас опроверг слухи о своём возвращении
Ещё один центрбек к "волкам" вскоре не перейдёт
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник Костас Манолас опубликовал пост в Instagram, в котором отреагировал на слухи о своём возможном возвращении в "Рому":
"Со вчерашнего дня я получил много сообщений и благодарю всех римских фанатам за любовь, которую они мне оказали, но в том, что я читаю, нет ничего правдивого... Вперёд, "Рома"!, - написал грек.
Напомним, Манолас выступал за "Рому" с 2014 по 2019 годы. На данный момент Костас является свободным агентом после ухода из "Салернитаны" этим летом.
????????⚠️ Kostas Manolas on links with AS Roma return: “Thanks for the fans for their messages but there’s no truth in those reports”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2024
AS Roma will sign Mats Hummels as new centre back, deal agreed. ???????????????? pic.twitter.com/EoAyTApwLJ
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