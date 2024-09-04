Хватит и Хуммельса. Экс-защитник Ромы Манолас опроверг слухи о своём возвращении

Защитник Костас Манолас опубликовал пост в Instagram, в котором отреагировал на слухи о своём возможном возвращении в "Рому":

"Со вчерашнего дня я получил много сообщений и благодарю всех римских фанатам за любовь, которую они мне оказали, но в том, что я читаю, нет ничего правдивого... Вперёд, "Рома"!, - написал грек.

Напомним, Манолас выступал за "Рому" с 2014 по 2019 годы. На данный момент Костас является свободным агентом после ухода из "Салернитаны" этим летом.