Хватит и Хуммельса. Экс-защитник Ромы Манолас опроверг слухи о своём возвращении

Защитник Костас Манолас опубликовал пост в Instagram, в котором отреагировал на слухи о своём возможном возвращении в "Рому":

Напомним, Манолас выступал за "Рому" с 2014 по 2019 годы. На данный момент Костас является свободным агентом после ухода из "Салернитаны" этим летом.

????????⚠️ Kostas Manolas on links with AS Roma return: “Thanks for the fans for their messages but there’s no truth in those reports”.



AS Roma will sign Mats Hummels as new centre back, deal agreed. ???????????????? pic.twitter.com/EoAyTApwLJ