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Хватит и Хуммельса. Экс-защитник Ромы Манолас опроверг слухи о своём возвращении

Италия

Ещё один центрбек к "волкам" вскоре не перейдёт

Хватит и Хуммельса. Экс-защитник Ромы Манолас опроверг слухи о своём возвращении

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник Костас Манолас опубликовал пост в Instagram, в котором отреагировал на слухи о своём возможном возвращении в "Рому":

"Со вчерашнего дня я получил много сообщений и благодарю всех римских фанатам за любовь, которую они мне оказали, но в том, что я читаю, нет ничего правдивого... Вперёд, "Рома"!, - написал грек.

Напомним, Манолас выступал за "Рому" с 2014 по 2019 годы. На данный момент Костас является свободным агентом после ухода из "Салернитаны" этим летом.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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