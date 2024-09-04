Италия
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Погиб лидер ультрас Интера в результате внутреннего конфликта
Лидера убил его близкий друг
Фото: Inter Milan
Один из лидеров ультрас миланского "Интера", Антонио Беллокко, погиб в результате ножевого ранения, нанесенного его другом и коллегой Андреа Беретта.
Беллокко, 36-летний мужчина с криминальным прошлым, был известной фигурой в ультрас-рухе. Беретта, 49-летний ветеран ультрас "Интера", нанес смертельный удар в горло после того, как Беллокко выстрелил ему в ногу с близкого расстояния.
Полиция начала расследование.
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