Погиб лидер ультрас Интера в результате внутреннего конфликта

Один из лидеров ультрас миланского "Интера", Антонио Беллокко, погиб в результате ножевого ранения, нанесенного его другом и коллегой Андреа Беретта.

Беллокко, 36-летний мужчина с криминальным прошлым, был известной фигурой в ультрас-рухе. Беретта, 49-летний ветеран ультрас "Интера", нанес смертельный удар в горло после того, как Беллокко выстрелил ему в ногу с близкого расстояния.

Полиция начала расследование.