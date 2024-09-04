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В честь перехода Лукаку в Наполи местные кондитеры создали уникальный торт
Неаполь сладко встретил новую звезду
Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский форвард Ромелу Лукаку, который недавно подписал контракт с итальянским «Наполи», уже стал частью местных традиций.
В честь его перехода и удачного дебюта местные кондитеры создали уникальный торт посвященный игроку.
Torta Lukaku ???????????????????????????????? pic.twitter.com/1TUU96zZVx— Geppy Amato (@GeppyAmato) September 3, 2024
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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