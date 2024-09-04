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В честь перехода Лукаку в Наполи местные кондитеры создали уникальный торт

Италия

Неаполь сладко встретил новую звезду

В честь перехода Лукаку в Наполи местные кондитеры создали уникальный торт

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бельгийский форвард Ромелу Лукаку, который недавно подписал контракт с итальянским «Наполи», уже стал частью местных традиций.

В честь его перехода и удачного дебюта местные кондитеры создали уникальный торт посвященный игроку.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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