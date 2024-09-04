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Новый игрок Ювентуса получил травму на тренировке

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Новый игрок Ювентуса получил травму на тренировке

Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый вингер "Ювентуса" Франсишку Консейсан, получил мышечное повреждение во время тренировки.

По предварительным данным, футболист пропустит матчи против "Эмполи" в Серии А и "ПСВ" в Лиге Чемпионов.

21-летний вингер, который присоединился к "Ювентусу" на правах аренды из «Порту» этим летом, пройдет детальное медицинское обследование сегодня, 4 сентября.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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