Новый игрок Ювентуса получил травму на тренировке

Правый вингер "Ювентуса" Франсишку Консейсан, получил мышечное повреждение во время тренировки.

По предварительным данным, футболист пропустит матчи против "Эмполи" в Серии А и "ПСВ" в Лиге Чемпионов.

21-летний вингер, который присоединился к "Ювентусу" на правах аренды из «Порту» этим летом, пройдет детальное медицинское обследование сегодня, 4 сентября.