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Новый игрок Ювентуса получил травму на тренировке
Плохие новости для команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Ювентуса" Франсишку Консейсан, получил мышечное повреждение во время тренировки.
По предварительным данным, футболист пропустит матчи против "Эмполи" в Серии А и "ПСВ" в Лиге Чемпионов.
21-летний вингер, который присоединился к "Ювентусу" на правах аренды из «Порту» этим летом, пройдет детальное медицинское обследование сегодня, 4 сентября.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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