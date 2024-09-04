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Астон Вилла могла потерять десять очков в АПЛ. Лишь один трансфер спас команду

Италия

Дамиан Видагани высказался о летнем трансферном окне

Астон Вилла могла потерять десять очков в АПЛ. Лишь один трансфер спас команду

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Астон Вилла" оказалась в критической ситуации, когда ей грозило серьезное наказание за несоответствие финансовым правилам Премьер-лиги. Для того чтобы избежать снятия 10 очков, клубу необходимо было срочно продать игроков и сбалансировать свой бюджет.

Директор по футбольным операциям "Астон Виллы" Дамиан Видагани подтвердил, что ситуация была очень напряженной, и клуб в последний момент избежал серьезных финансовых проблем.

"Мы были в ситуации, когда нам нужно было получить значительную прибыль, чтобы мы не нарушили PSR. Мы решили проблему в последнюю минуту (речь идет о переходе Дугласа Луиса в "Ювентус").

С 20 мая по 30 июня обычно для всех в футболе выходной, но для нас это было очень тяжелое время. Речь идет не только о продаже игроков, которые принесут вам прибыль. В то же время вы должны продавать игроков, которых Унаи Эмери не считал ключевыми".

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