Астон Вилла могла потерять десять очков в АПЛ. Лишь один трансфер спас команду

"Астон Вилла" оказалась в критической ситуации, когда ей грозило серьезное наказание за несоответствие финансовым правилам Премьер-лиги. Для того чтобы избежать снятия 10 очков, клубу необходимо было срочно продать игроков и сбалансировать свой бюджет.

Директор по футбольным операциям "Астон Виллы" Дамиан Видагани подтвердил, что ситуация была очень напряженной, и клуб в последний момент избежал серьезных финансовых проблем.

"Мы были в ситуации, когда нам нужно было получить значительную прибыль, чтобы мы не нарушили PSR. Мы решили проблему в последнюю минуту (речь идет о переходе Дугласа Луиса в "Ювентус").