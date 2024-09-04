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Нападающий Фиорентины предстанет перед судом за обвинения в сексуальных домогательствах

Италия

После подачи апелляции, дело было вновь открыто

Нападающий Фиорентины предстанет перед судом за обвинения в сексуальных домогательствах

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Фиорентины" Альберт Гудмундссон на следующей неделе должен предстать перед судом в Рейкьявике по обвинениям в сексуальных домогательствах, которые произошли прошлым летом.

Как сообщают итальянские СМИ, инцидент произошел во время вечеринки в ночном клубе исландской столицы. Несмотря на обвинения, Гудмундссон был вызван в национальную сборную Исландии и даже отметился несколькими голами в отборочных матчах Евро-2024.

Однако, после подачи апелляции, дело было вновь открыто, и футболист должен предстать перед судом.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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