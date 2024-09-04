Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Фиорентины предстанет перед судом за обвинения в сексуальных домогательствах
После подачи апелляции, дело было вновь открыто
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Фиорентины" Альберт Гудмундссон на следующей неделе должен предстать перед судом в Рейкьявике по обвинениям в сексуальных домогательствах, которые произошли прошлым летом.
Как сообщают итальянские СМИ, инцидент произошел во время вечеринки в ночном клубе исландской столицы. Несмотря на обвинения, Гудмундссон был вызван в национальную сборную Исландии и даже отметился несколькими голами в отборочных матчах Евро-2024.
Однако, после подачи апелляции, дело было вновь открыто, и футболист должен предстать перед судом.
Популярное сейчас
- Динамо анонсировало подписание таинственного новичка. ФОТО
- Не аренда. Источник раскрыл условия перехода Герреро из Зари в Динамо
- Реал может осуществить трансферную бомбу в 2025 году - сливочные планируют подписать звезду Ман Сити
- Де Росси: Все боятся Довбика
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
- Официально. Экс-форвард Днепра-1 перешел в европейский клуб