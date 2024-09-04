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Рома подписала легенду немецкого футбола
Матс Хуммельс нашел новую команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс, который покинул немецкий клуб по окончании сезона 2023/24, подписал контракт с "Ромой".
Детали контракта итальянский клуб пока не сообщает
???? Benvenuto alla Roma, Mats Hummels! ????????#ASRoma pic.twitter.com/ccIKI0ajTO— AS Roma (@OfficialASRoma) September 4, 2024
Добавим, Матс сыграл 508 матчей в составе "Боруссии". А в сезоне 2023/24 на его счету 40 проведенных встреч, в которых он отметился 4 голами и 1 ассистом.
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