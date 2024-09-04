Рома подписала легенду немецкого футбола

Легенда дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс, который покинул немецкий клуб по окончании сезона 2023/24, подписал контракт с "Ромой".

Детали контракта итальянский клуб пока не сообщает

Добавим, Матс сыграл 508 матчей в составе "Боруссии". А в сезоне 2023/24 на его счету 40 проведенных встреч, в которых он отметился 4 голами и 1 ассистом.



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