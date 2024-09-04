Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Балотелли может вернуться в Италию. Известно, какой клуб им интересуется
Но не в топ-дивизион, а в команду Серии B
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард Марио Балотелли в начале июля покинул турецкую "Адану Демирспор".
По информации La Stampa, в услугах 34-летнего форварда заинтересован клуб итальянской Серии B "Палермо". Первые контакты между игроком и командой уже состоялись.
В прошлом сезоне Балотелли сыграл 16 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:La Stampa
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн