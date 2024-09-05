  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Если Милан уволит Фонсеку, то будет платить трем тренерам одновременно
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Если Милан уволит Фонсеку, то будет платить трем тренерам одновременно

Италия

Поэтому пока без резких решений

Если Милан уволит Фонсеку, то будет платить трем тренерам одновременно

Фото: losc.fr

Новина українською

По данным Sky Sport, после завершения матчей сборных "Милан" сыграет в течение недели три матча против "Венеции", "Ливерпуля" и "Интера". По результатам этих поединков боссы "россонери" поставят промежуточную оценку работе Паулу Фонсеки.

Читайте такжеМилан связался с Аллегри по поводу работы главным тренером команды - СМИ

Португальского наставника будет непросто уволить. "Дьяволы" продолжают выплачивать зарплату Стефано Пиоли (7,5 млн евро за сезон), поскольку его контракт действует до лета 2025 года. Если ломбардийцы решат уволить Фонсеку, придется платить двум предыдущим тренерам и специалисту, который придет на замену Паулу.

Зарплата экс-наставника "Шахтера" составляет 4,7 млн ​​евро в год.

По теме
yellow-arrow
И Рома и Жирона поздравили Довбика с номинацией на Золотой мяч-2024. ФОТО
yellow-arrow
Астон Вилла могла потерять десять очков в АПЛ. Лишь один трансфер спас команду
yellow-arrow
Балотелли может вернуться в Италию. Известно, какой клуб им интересуется
Стефано Пиоли Паулу Фонсека Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости