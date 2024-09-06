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Рома оштрафована на 2 миллиона евро за нарушение правил

Италия

УЕФА объявила результаты очередной проверки финансового фэйр-плей

Рома оштрафована на 2 миллиона евро за нарушение правил

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА объявила результаты очередной проверки финансовой деятельности европейских клубов.

Как пишет издание Football-Италия, "Милан" и "Интер" успешно соблюли все требования финансового фэйр-плей.

Другое дело - "Рома". Римский клуб был оштрафован на 2 млн евро за незначительное нарушение финансовых правил.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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