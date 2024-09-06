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Милан может остаться без нового стадиона из-за решения местных властей
Существует высокая вероятность, что Милан будет вынужден отложить или полностью отменить свои планы
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Амбициозные планы "Милана" построить современный стадион могут не реализоваться.
Местные власти Сан-Донато, где планировалось возведение новой арены, инициировали процесс включения соответствующей территории в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Это решение фактически блокирует возможность проведения масштабных строительных работ на этом участке. Хотя процедура внесения территории в список ЮНЕСКО может длиться несколько лет, сама инициатива уже вызывает тревогу у руководства "Милана".
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