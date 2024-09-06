Милан может остаться без нового стадиона из-за решения местных властей

Амбициозные планы "Милана" построить современный стадион могут не реализоваться.

Местные власти Сан-Донато, где планировалось возведение новой арены, инициировали процесс включения соответствующей территории в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Это решение фактически блокирует возможность проведения масштабных строительных работ на этом участке. Хотя процедура внесения территории в список ЮНЕСКО может длиться несколько лет, сама инициатива уже вызывает тревогу у руководства "Милана".