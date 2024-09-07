Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, кто тратит на зарплаты больше всего в Серии А
Список возглавили действующие чемпионы страны
Getty Images/Global Images Ukraine
Calcio Finanza опубликовал, какой клуб с чемпионата Италии тратит на зарплаты больше всего.
- "Интер" – 141,7 млн евро.
- "Ювентус" – 111,7 млн. евро.
- "Милан" – 104,3 млн евро.
- "Рома" – 89,9 млн. евро.
- "Наполи" – 82,9 млн евро.
- "Лацио" – 68,2 млн евро.
- "Фиорентина" – 61,6 млн. евро.
- "Аталанта" – 59,2 млн евро.
- "Торино" – 46,1 млн евро.
- "Комо" – 38,1 млн евро.
На первом месте оказался "Интер", его расходы на зарплаты превышают 100 миллионов евро в сезоне 2024/25. Тем временем самые низкие расходы у "Вероны" – 18 миллионов евро.
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Источник:Calcio Finanza
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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