Известно, кто тратит на зарплаты больше всего в Серии А

Calcio Finanza опубликовал, какой клуб с чемпионата Италии тратит на зарплаты больше всего.

"Интер" – 141,7 млн ​​евро.

"Ювентус" – 111,7 млн. евро.

"Милан" – 104,3 млн евро.

"Рома" – 89,9 млн. евро.

"Наполи" – 82,9 млн евро.

"Лацио" – 68,2 млн евро.

"Фиорентина" – 61,6 млн. евро.

"Аталанта" – 59,2 млн евро.

"Торино" – 46,1 млн евро.

"Комо" – 38,1 млн евро.

На первом месте оказался "Интер", его расходы на зарплаты превышают 100 миллионов евро в сезоне 2024/25. Тем временем самые низкие расходы у "Вероны" – 18 миллионов евро.