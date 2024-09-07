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Известно, кто тратит на зарплаты больше всего в Серии А

Италия

Список возглавили действующие чемпионы страны

Известно, кто тратит на зарплаты больше всего в Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

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Calcio Finanza опубликовал, какой клуб с чемпионата Италии тратит на зарплаты больше всего.

  • "Интер" – 141,7 млн ​​евро.
  • "Ювентус" – 111,7 млн. евро.
  • "Милан" – 104,3 млн евро.
  • "Рома" – 89,9 млн. евро.
  • "Наполи" – 82,9 млн евро.
  • "Лацио" – 68,2 млн евро.
  • "Фиорентина" – 61,6 млн. евро.
  • "Аталанта" – 59,2 млн евро.
  • "Торино" – 46,1 млн евро.
  • "Комо" – 38,1 млн евро.

На первом месте оказался "Интер", его расходы на зарплаты превышают 100 миллионов евро в сезоне 2024/25. Тем временем самые низкие расходы у "Вероны" – 18 миллионов евро.

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Источник:
Calcio Finanza
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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