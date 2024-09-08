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Еще один футболист для Моуринью. Фенербахче подписал игрока Ювентуса

Италия

На правах аренды

Еще один футболист для Моуринью. Фенербахче подписал игрока Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фенербахче" на своем официальном сайте объявил о подписании защитника "Ювентуса" Филиппа Костыча.

Серб вскоре прибудет в Стамбул для прохождения медосмотра. Турецкий клуб оформит аренду левого оборонца.

Костич выступает за "Ювентус" с августа 2022 года. Тогда туринцы выкупили Филиппа у "Айнтрахта" Ф за 14,7 млн ​​евро. В общей сложности он провел 87 матчей за "бьянконерри". Однако в текущем сезоне на поле не появлялся: не играл из-за травмы.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в 6,5 млн. евро.

Во время летнего трансферного окна "Фенербахче" подписал 12 новых футболистов. 1 июля клуб возглавил Жозе Моуринью.

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Фенербахче (Стамбул) Филип Костич Жозе Моуринью
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Источник:
Офіційний сайт Фенербахче
Опубликовал: Максим Кучер
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