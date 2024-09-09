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FourFourTwo назвал имя лучшего итальянского тренера

Италия

Титулы говорят сами за себя

FourFourTwo назвал имя лучшего итальянского тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетное издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших итальянских тренеров в истории футбола.

Первое место в списке занял наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Карло Анчелотти.

2. Джованни Трапаттони.

3. Арриго Сакки.

4. Фабио Капелло.

5. Витторио Поццо.

6. Марчелло Липпи.

7. Нерео Рокко.

8. Массимилиано Аллегри.

9. Роберто Манчини.

10. Антонио Конте.

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Источник:
FFT
Опубликовал: Александр Бураков
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