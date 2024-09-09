Италия
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FourFourTwo назвал имя лучшего итальянского тренера
Титулы говорят сами за себя
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетное издание FourFourTwo опубликовало
Первое место в списке занял наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Карло Анчелотти.
2. Джованни Трапаттони.
3. Арриго Сакки.
4. Фабио Капелло.
5. Витторио Поццо.
6. Марчелло Липпи.
7. Нерео Рокко.
8. Массимилиано Аллегри.
9. Роберто Манчини.
10. Антонио Конте.
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Источник:FFT
Опубликовал: Александр Бураков
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