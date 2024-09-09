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Итальянский клуб отказался уволить тренера, который вышел на поле, чтобы остановить контратаку
Алессио Гвидотти остается в Суббиано
football-italia
Тренер команды "Суббиано" Алессио Гвидотти был удален во время матча шестого дивизиона против "Понтассиево" за то, что выбежал на поле, чтобы остановить контратаку соперников.
Многие предположили, что после такого инцидента тренер команды будет уволен.
Но руководство "Суббиано" решили не разрывать контракт со специалистом. В официальном заявлении клуб отметил, что они сожалеют об этом инциденте, но также подчеркнул, что Гвидотти остается членом команды.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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