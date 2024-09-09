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Ювентус отправил своего хавбека в аренду в Фенербахче

Италия

Филип Костич временно покинул итальянский клуб

Ювентус отправил своего хавбека в аренду в Фенербахче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" официально объявил, что сербский левый полузащитник Филип Костич проведет сезон 2024/25 на правах аренды в "Фенербахче".

Переход в турецкий клуб сэкономит туринцам более 3 миллионов евро в этом году на заработной плате.

Костич перешел в туринский клуб из франкфуртского "Айнтрахта" летом 2022 года за 14,7 миллиона евро и провел 87 матчей за "бьянконери", забив три гола и отдав 15 результативных передач.

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Ювентус (Турин) Фенербахче (Стамбул) Филип Костич
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Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
09.09.2024 в 20:11
дураки
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
09.09.2024 в 20:11
дураки
Ответить
0
1

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