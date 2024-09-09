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Ювентус отправил своего хавбека в аренду в Фенербахче
Филип Костич временно покинул итальянский клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" официально объявил, что сербский левый полузащитник Филип Костич проведет сезон 2024/25 на правах аренды в "Фенербахче".
Переход в турецкий клуб сэкономит туринцам более 3 миллионов евро в этом году на заработной плате.
Костич перешел в туринский клуб из франкфуртского "Айнтрахта" летом 2022 года за 14,7 миллиона евро и провел 87 матчей за "бьянконери", забив три гола и отдав 15 результативных передач.
Filip Kostić joins Fenerbahçe on loan.— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) September 9, 2024
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Источник:juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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09.09.2024 в 20:11
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