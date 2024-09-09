Президент клуба Малиновского раскритиковал иск профсоюза игроков против ФИФА

Конфликт между международным профсоюзом футболистов FIFPro и ФИФА, возникший из-за перегруженного футбольного календаря, продолжает набирать обороты.

В то время как FIFPro выступает за уменьшение количества матчей, некоторые деятели футбола занимают противоположную позицию.

Среди них - президент итальянского клуба "Дженоа" Альберто Дзангрилло, который считает, что большие клубы вполне способны выдержать нагрузку.

"Мы не участвуем в еврокубковых соревнованиях, но большие клубы, которые имеют такую проблему, также имеют очень большой состав для выбора.

Я смотрю на НБА, где они играют каждые два-три дня, и они справляются. Они здоровы, им хорошо платят, поэтому нет причин для беспокойства", - заявил Дзангрилло.