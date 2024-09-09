Ювентус готов продать своего бразильского опорника

Недавно "Фенербахче" объявил о подписании хавбека "Ювентуса" Филипа Костича. Однако итальянский клуб не планирует останавливаться на этом.

По словам Фабрицио Романо, "Ювентус" готов продать своего опорного полузащитника Артура Мело. Но если предложений не будет, итальянцы готовы оставить игрока в клубе, поскольку он есть в списке УЕФА.

Артур в прошлом сезоне выступал за "Фиорентину" на правах аренды, где сыграл 48 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Читайте такжеЮвентус отправил своего хавбека в аренду в Фенербахче