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Чалханоглу: Мне поступало несколько предложений, но Интер меня всё равно не отпустит
Пока что речи о трансфере не идёт
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Интера" и сборной Турции Хакан Чалханоглу положил конец слухам о своём возможном уходе в другой клуб.
"Когда дело касается меня, всегда есть критики, но я стараюсь не слишком их слушать. Не хочу показаться фанатиком, но за 21 год это первый раз, когда турецкий игрок вернулся в список претендентов на "Золотой мяч", и я горжусь этим.
За последние несколько месяцев мне поступали предложения, но я сказал, что останусь в "Интере", а "Интер" меня все равно не отпустит. Так что, как я уже сказал, это не совсем мое решение. Я постараюсь играть на максимально возможном уровне. Что касается национальной сборной, я хочу сыграть свой сотый матч за Турцию", — цитирует Хакана CNA.
Контракт Чалханоглу с "Интером" рассчитан до середины 2027 года.
Летом интерес к кандидатуре Хакана проявляла мюнхенская "Бавария".
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