Чалханоглу: Мне поступало несколько предложений, но Интер меня всё равно не отпустит

Полузащитник "Интера" и сборной Турции Хакан Чалханоглу положил конец слухам о своём возможном уходе в другой клуб.

"Когда дело касается меня, всегда есть критики, но я стараюсь не слишком их слушать. Не хочу показаться фанатиком, но за 21 год это первый раз, когда турецкий игрок вернулся в список претендентов на "Золотой мяч", и я горжусь этим.

За последние несколько месяцев мне поступали предложения, но я сказал, что останусь в "Интере", а "Интер" меня все равно не отпустит. Так что, как я уже сказал, это не совсем мое решение. Я постараюсь играть на максимально возможном уровне. Что касается национальной сборной, я хочу сыграть свой сотый матч за Турцию", — цитирует Хакана CNA.