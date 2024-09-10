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Чалханоглу: Мне поступало несколько предложений, но Интер меня всё равно не отпустит

Италия

Пока что речи о трансфере не идёт

Чалханоглу: Мне поступало несколько предложений, но Интер меня всё равно не отпустит

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Интера" и сборной Турции Хакан Чалханоглу положил конец слухам о своём возможном уходе в другой клуб.

"Когда дело касается меня, всегда есть критики, но я стараюсь не слишком их слушать. Не хочу показаться фанатиком, но за 21 год это первый раз, когда турецкий игрок вернулся в список претендентов на "Золотой мяч", и я горжусь этим.

За последние несколько месяцев мне поступали предложения, но я сказал, что останусь в "Интере", а "Интер" меня все равно не отпустит. Так что, как я уже сказал, это не совсем мое решение. Я постараюсь играть на максимально возможном уровне. Что касается национальной сборной, я хочу сыграть свой сотый матч за Турцию", — цитирует Хакана CNA.

Контракт Чалханоглу с "Интером" рассчитан до середины 2027 года.

Летом интерес к кандидатуре Хакана проявляла мюнхенская "Бавария".

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Источник:
CNA
Опубликовал: Александр Бураков
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