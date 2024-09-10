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Новичок Ювентуса Копмейнерс: Мной интересовались и другие команды этим летом

Италия

Футболист поделился своими мыслями

Новичок Ювентуса Копмейнерс: Мной интересовались и другие команды этим летом

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Новый игрок "Ювентуса" Тен Копмейнерс подтвердил, что им интересовались и другие клубы этим летом. Но футболист отметил, что его сердце всегда принадлежало туринскому клубу.

"Возможно, да, мной интересовались и другие команды этим летом..., но я заинтересован только "Ювентусом".

Напомним, что Копмейнерс подписал со "старой синьорой" пятилетний контракт - до 30 июня 2029 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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