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Спаллетти в октябрьских матчах Лиги наций сможет рассчитывать на значительное усиление состава сборной Италии
Об этом сообщает издание Football-Italia
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти сможет рассчитывать на значительное усиление состава в предстоящих матчах Лиги Наций УЕФА.
Как сообщает Football-Italia, в октябрьских встречах против Бельгии и Израиля в расположение сборной должны вернуться ключевые игроки: Николо Барелла, Федерико Кьеза и Мануэль Локателли. Эти футболисты пропустили последние матчи сборной против Израиля и Франции.
Напомним, что 10 октября Италия сыграет против Бельгии в рамках третьего тура Лиги наций.
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