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Спаллетти в октябрьских матчах Лиги наций сможет рассчитывать на значительное усиление состава сборной Италии

Италия
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Об этом сообщает издание Football-Italia

Спаллетти в октябрьских матчах Лиги наций сможет рассчитывать на значительное усиление состава сборной Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти сможет рассчитывать на значительное усиление состава в предстоящих матчах Лиги Наций УЕФА.

Как сообщает Football-Italia, в октябрьских встречах против Бельгии и Израиля в расположение сборной должны вернуться ключевые игроки: Николо Барелла, Федерико Кьеза и Мануэль Локателли. Эти футболисты пропустили последние матчи сборной против Израиля и Франции.

Напомним, что 10 октября Италия сыграет против Бельгии в рамках третьего тура Лиги наций.

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Италия Лучано Спаллетти Лига Наций
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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