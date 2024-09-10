Спаллетти в октябрьских матчах Лиги наций сможет рассчитывать на значительное усиление состава сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти сможет рассчитывать на значительное усиление состава в предстоящих матчах Лиги Наций УЕФА.

Как сообщает Football-Italia, в октябрьских встречах против Бельгии и Израиля в расположение сборной должны вернуться ключевые игроки: Николо Барелла, Федерико Кьеза и Мануэль Локателли. Эти футболисты пропустили последние матчи сборной против Израиля и Франции.

Напомним, что 10 октября Италия сыграет против Бельгии в рамках третьего тура Лиги наций.