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Болонья предложила новое соглашение польскому хавбеку
Об этом сообщает Николо Скира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кацпер Урбаньский хорошо ворвался в состав "Болоньи" в прошлом сезоне. Талантливый футболист привлек внимание Тьяго Мотты и получил большой шанс от тренера. Он отблагодарил его очень хорошей игрой. Успешные выступления в Серии А привели к вызову в сборную Польши. В национальной команде полузащитник также завоевал себе место в стартовом составе.
Сообщается, что "Болонья" предложила Урбаньскому новый контракт. Переговоры находятся уже на завершающей стадии. Все указывает на то, что представитель Польши свяжет себя с клубом новым контрактом до 2028 года.
???? Excl. - Kacper #Urbański (born in 2004) is one step away to extend his contract with #Bologna until 2028. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 11, 2024
Добавим, что в прошлом сезоне Кацпер Урбаньский провел 25 матчей и отметился результативной передачей.
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