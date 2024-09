Болонья предложила новое соглашение польскому хавбеку

Кацпер Урбаньский хорошо ворвался в состав "Болоньи" в прошлом сезоне. Талантливый футболист привлек внимание Тьяго Мотты и получил большой шанс от тренера. Он отблагодарил его очень хорошей игрой. Успешные выступления в Серии А привели к вызову в сборную Польши. В национальной команде полузащитник также завоевал себе место в стартовом составе.

Сообщается, что "Болонья" предложила Урбаньскому новый контракт. Переговоры находятся уже на завершающей стадии. Все указывает на то, что представитель Польши свяжет себя с клубом новым контрактом до 2028 года.

