  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Болонья предложила новое соглашение польскому хавбеку
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болонья предложила новое соглашение польскому хавбеку

Италия
Обновлено

Об этом сообщает Николо Скира

Болонья предложила новое соглашение польскому хавбеку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кацпер Урбаньский хорошо ворвался в состав "Болоньи" в прошлом сезоне. Талантливый футболист привлек внимание Тьяго Мотты и получил большой шанс от тренера. Он отблагодарил его очень хорошей игрой. Успешные выступления в Серии А привели к вызову в сборную Польши. В национальной команде полузащитник также завоевал себе место в стартовом составе.

Сообщается, что "Болонья" предложила Урбаньскому новый контракт. Переговоры находятся уже на завершающей стадии. Все указывает на то, что представитель Польши свяжет себя с клубом новым контрактом до 2028 года.

Добавим, что в прошлом сезоне Кацпер Урбаньский провел 25 матчей и отметился результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Довбик вряд-ли сыграет против Дженоа Малиновского
yellow-arrow
Спаллетти в октябрьских матчах Лиги наций сможет рассчитывать на значительное усиление состава сборной Италии
yellow-arrow
Новичок Ювентуса Копмейнерс: Мной интересовались и другие команды этим летом
Болонья контракт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ніколо Скіра
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости