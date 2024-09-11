Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда Ромы раскритиковала трансферную политику команды из-за плохого старта в сезоне
Трансферное окно было несколько хаотичным (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" не смогла показать ожидаемых результатов в начале сезона Серии А. Легендарный игрок римского клуба Франческо Тотти не скрывает своего недовольства текущей ситуацией в команде.
"Многие команды Серии А сделали хорошие подписи, но я считаю, что "Ювентус" провел лучшее лето. Доволен ли я "Ромой"? Нет. Трансферное окно было несколько хаотичным, и теперь Де Росси нужно найти лучшие комбинации игроков.
Мы общались с Даниеле, и он сказал мне, что недоволен началом сезона, но он настроен изменить ситуацию. Надеюсь, ему это удастся".
Популярное сейчас
- "Дайте мне гарантию". Экс-игрок сборной Украины прокомментировал идею отставки Реброва
- Полесье прекратило сотрудничество с Друди - СМИ
- Судейский эксперт: Рука Матвиенко была не в естественном положении, выше плеча и увеличила объем тела. Это пенальти
- Еще один футболист для Моуринью. Фенербахче подписал игрока Ювентуса
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом