Легенда Ромы раскритиковала трансферную политику команды из-за плохого старта в сезоне

"Рома" не смогла показать ожидаемых результатов в начале сезона Серии А. Легендарный игрок римского клуба Франческо Тотти не скрывает своего недовольства текущей ситуацией в команде.

"Многие команды Серии А сделали хорошие подписи, но я считаю, что "Ювентус" провел лучшее лето. Доволен ли я "Ромой"? Нет. Трансферное окно было несколько хаотичным, и теперь Де Росси нужно найти лучшие комбинации игроков.

Мы общались с Даниеле, и он сказал мне, что недоволен началом сезона, но он настроен изменить ситуацию. Надеюсь, ему это удастся".