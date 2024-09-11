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Легенда Ромы раскритиковала трансферную политику команды из-за плохого старта в сезоне

Италия

Трансферное окно было несколько хаотичным (с)

Легенда Ромы раскритиковала трансферную политику команды из-за плохого старта в сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" не смогла показать ожидаемых результатов в начале сезона Серии А. Легендарный игрок римского клуба Франческо Тотти не скрывает своего недовольства текущей ситуацией в команде.

"Многие команды Серии А сделали хорошие подписи, но я считаю, что "Ювентус" провел лучшее лето. Доволен ли я "Ромой"? Нет. Трансферное окно было несколько хаотичным, и теперь Де Росси нужно найти лучшие комбинации игроков.

Мы общались с Даниеле, и он сказал мне, что недоволен началом сезона, но он настроен изменить ситуацию. Надеюсь, ему это удастся".

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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