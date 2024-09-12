Алжирский хавбек Милана выбыл до конца 2024 года

Худшие опасения относительно Исмаэля Беннасера ​​подтвердились. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Анализы, которые прошел полузащитник "Милана", подтвердили его тяжелую травму медиальной мышцы правой икры.

На следующей неделе Исмаэля, получивший травму на тренировке в расположении сборной Алжира, пройдет повторное обследование у медицинского персонала "россонери" и вместе с клубом решит, выбрать ли ему консервативную терапию или операцию, что является наиболее вероятной гипотезой.

Беннасер не вернется на поле раньше января 2025 года. Восстановление 26-летнего футболиста займёт как минимум 3, а то и 4 месяца.