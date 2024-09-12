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Алжирский хавбек Милана выбыл до конца 2024 года
Год для игрока закончен
Фото: Football365
Худшие опасения относительно Исмаэля Беннасера подтвердились. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Анализы, которые прошел полузащитник "Милана", подтвердили его тяжелую травму медиальной мышцы правой икры.
На следующей неделе Исмаэля, получивший травму на тренировке в расположении сборной Алжира, пройдет повторное обследование у медицинского персонала "россонери" и вместе с клубом решит, выбрать ли ему консервативную терапию или операцию, что является наиболее вероятной гипотезой.
Беннасер не вернется на поле раньше января 2025 года. Восстановление 26-летнего футболиста займёт как минимум 3, а то и 4 месяца.
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