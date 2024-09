Интер презентовал свою третью форму на сезон 2024/2025

"Интер" в партнерстве с Nike представил свою третью форму, которая имеет впечатляющую желто-черную цветовую гамму.

"После запуска в августе в рамках коллекции Nike "Together We Rise" третья форма Inter Third Kit на 2024/25 теперь доступна для покупки", - говорится в заявлении "Интер".