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Интер презентовал свою третью форму на сезон 2024/2025

Италия

Новый комплект имеет впечатляющую желто-черную цветовую гамму

Интер презентовал свою третью форму на сезон 2024/2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" в партнерстве с Nike представил свою третью форму, которая имеет впечатляющую желто-черную цветовую гамму.

"После запуска в августе в рамках коллекции Nike "Together We Rise" третья форма Inter Third Kit на 2024/25 теперь доступна для покупки", - говорится в заявлении "Интер".

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Источник:
Inter
Опубликовал: Екатерина Власова
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