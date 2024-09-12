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Интер презентовал свою третью форму на сезон 2024/2025
Новый комплект имеет впечатляющую желто-черную цветовую гамму
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" в партнерстве с Nike представил свою третью форму, которая имеет впечатляющую желто-черную цветовую гамму.
"После запуска в августе в рамках коллекции Nike "Together We Rise" третья форма Inter Third Kit на 2024/25 теперь доступна для покупки", - говорится в заявлении "Интер".
Together We Rise ????????— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 12, 2024
I dettagli uniscono ????#ForzaInter | @Nikefootball | @gate_io |@BetssonSport | @UPowerStyle
Celebriamo la tradizione rivoluzionando gli schemi ????️????#ForzaInter | @nikefootball— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 12, 2024
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