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Интер присматривается к атакующему полузащитнику Астон Виллы

Италия

Итальянцы будут пытаться подписать игрока следующим летом

Интер присматривается к атакующему полузащитнику Астон Виллы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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У 35-летнего Генриха Мхитаряна заканчивается контракт с "Интером" в 2026 году и ему нужна будет замена, поскольку звезда сборной Армении является ключевым игроком Симоне Индзаги. Чемпионы Италии уже определились с игроком, который заменит опытного полузащитника и обратили внимание в сторону АПЛ.

По информации Caught Offside, игрок "Астон Виллы" Джейкоб Рэмзи находится в поле зрения итальянского гранда. Англичанин прошел через академию "львов" и стал ключевым игроком бирмингемского клуба с момента своего дебюта в 2019 году. Травмы несколько тормозят его развитие, а последняя проблема с пальцем ноги привела к тому, что игрок вышел со скамейки запасных в трех стартовых матчах Премьер-лиги. У 23-летнего полузащитника контракт с английским клубом рассчитан до 2027 года, и согласно сообщению, Рэмзи может быть куплен следующим летом всего за 35 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Джейкоб Рэмзи провел 21 матч, где отметился голом и 2 ассистами.

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Источник:
Caught Offside
Опубликовал: Александр Гресь
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