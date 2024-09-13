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Новый рулевой Торино стал тренером месяца в Серии А
Удачный старт
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Торино" Паоло Ваноли признан лучшим тренером чемпионата Италии по итогам августа.
В последнем месяце "гранатовые" разошлись миром с "Миланом" (2:2), а также минимально обыграли "Аталанту" (2:1) и "Венецию" (1:0).
Напомним, Ваноли возглавил "Торино" в конце июня. До этого 52-летний специалист два года работал с "Венецией", которую вывел в Серию А по итогам прошлого сезона.
???? Philadelphia Coach of the month - Agosto ➡️ Paolo Vanoli! pic.twitter.com/NsfujY2ToG— Lega Serie A (@SerieA) September 13, 2024
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Источник:Serie A
Опубликовал: Александр Бураков
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