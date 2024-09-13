Новый рулевой Торино стал тренером месяца в Серии А

Наставник "Торино" Паоло Ваноли признан лучшим тренером чемпионата Италии по итогам августа.

В последнем месяце "гранатовые" разошлись миром с "Миланом" (2:2), а также минимально обыграли "Аталанту" (2:1) и "Венецию" (1:0).

Напомним, Ваноли возглавил "Торино" в конце июня. До этого 52-летний специалист два года работал с "Венецией", которую вывел в Серию А по итогам прошлого сезона.