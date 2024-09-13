  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Новый рулевой Торино стал тренером месяца в Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый рулевой Торино стал тренером месяца в Серии А

Италия

Удачный старт

Новый рулевой Торино стал тренером месяца в Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Торино" Паоло Ваноли признан лучшим тренером чемпионата Италии по итогам августа.

В последнем месяце "гранатовые" разошлись миром с "Миланом" (2:2), а также минимально обыграли "Аталанту" (2:1) и "Венецию" (1:0).

Напомним, Ваноли возглавил "Торино" в конце июня. До этого 52-летний специалист два года работал с "Венецией", которую вывел в Серию А по итогам прошлого сезона.

По теме
yellow-arrow
Интер присматривается к атакующему полузащитнику Астон Виллы
yellow-arrow
Довбик вернулся к тренировкам в общей группе Ромы
yellow-arrow
Интер презентовал свою третью форму на сезон 2024/2025
Серия А Торино тренер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Serie A
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости