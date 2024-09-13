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Милан и Интер отказываются от реконструкции Сан-Сиро и планируют построить новый стадион

Италия

Клубы разрабатывают новый проект

Милан и Интер отказываются от реконструкции Сан-Сиро и планируют построить новый стадион

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" и "Интер" отказались от идеи реконструкции легендарного стадиона "Сан-Сиро“. По словам Беппе Сала, представителя городской администрации, клубы считают, что это будет слишком дорого и сложно.

Вместо этого, клубы предложили построить новый современный стадион. Этот проект уже обсуждался ранее, но сталкивался с рядом препятствий, в частности, протестами местных жителей и необходимостью сохранения исторической ценности.

"Милан" и "Интер" также рассматривают другие варианты. "Россонери" заинтересованы в строительстве стадиона в районе Сан-Донато, а "Интер" - в Роццано. Однако клубы не исключают возможности возведения совместной игровой площадки в Сан-Донато, чтобы распределить расходы.

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Интер (Милан) Сан-Сиро Милан
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
13.09.2024 в 17:32
Опять один стадион на двоих? Какой то сюр, два великих клуба не имеют своей собственной арены, на дворе 2024... это позор какой то.
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Комментарии 2
storm_ua (Николаев)
13.09.2024 в 17:32
Опять один стадион на двоих? Какой то сюр, два великих клуба не имеют своей собственной арены, на дворе 2024... это позор какой то.
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янковский ян (Запорожье)
13.09.2024 в 17:40
Согласен. Как то они хотели разделиться. Один останется на сан Сиро а второй съедет. Но видать денежек нет. Да и видят пример Ювентуса который построил меньший стадион а денег зарабатывает. Не меньше. Читал что каждый хочет построить себе отдельный на 50-55 тысяч. Но пока все только разговлры
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