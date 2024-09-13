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В Италии только один стадион из необходимых пяти соответствует требованиям УЕФА для проведения Евро-2032

Италия

Остальные арены нуждаются в реконструкции

В Италии только один стадион из необходимых пяти соответствует требованиям УЕФА для проведения Евро-2032

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор УЕФА Микель Ува выразил серьезное беспокойство относительно готовности Италии к проведению Евро-2032 совместно с Турцией.

Несмотря на то, что Италия получила право на проведение этого престижного турнира, прогресс в подготовке необходимой инфраструктуры оставляет желать лучшего. Из 5 необходимых стадионов, отвечающих требованиям УЕФА, пока готов только один - "Allianz Stadium" в Турине.

Другие арены, такие как римский "Олимпико" и миланский "Сан-Сиро", нуждаются в реконструкции. Ситуация осложняется тем, что с момента получения права на проведение Евро-2032 прошел уже год, а значительных сдвигов так и не произошло.

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Италия Евро-2032
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
13.09.2024 в 21:45
Ну якшо вже в Італії... То може час, послати таке УЄФА з їх пі.даватими вимогами?
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
13.09.2024 в 21:45
Ну якшо вже в Італії... То може час, послати таке УЄФА з їх пі.даватими вимогами?
Ответить
1
1

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