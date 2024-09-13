Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Италии только один стадион из необходимых пяти соответствует требованиям УЕФА для проведения Евро-2032
Остальные арены нуждаются в реконструкции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Директор УЕФА Микель Ува выразил серьезное беспокойство относительно готовности Италии к проведению Евро-2032 совместно с Турцией.
Несмотря на то, что Италия получила право на проведение этого престижного турнира, прогресс в подготовке необходимой инфраструктуры оставляет желать лучшего. Из 5 необходимых стадионов, отвечающих требованиям УЕФА, пока готов только один - "Allianz Stadium" в Турине.
Другие арены, такие как римский "Олимпико" и миланский "Сан-Сиро", нуждаются в реконструкции. Ситуация осложняется тем, что с момента получения права на проведение Евро-2032 прошел уже год, а значительных сдвигов так и не произошло.
Популярное сейчас
- В Пекине ответили на критику "мирного плана" КНР и Бразилии от Зеленского
- Оболонь - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Ребров слишком быстро состарился, а украинский футбол - не повзрослел. Сборная Украины - лишь симптом болезни
- В Жироне рассказали, почему и как отпустили Довбика в Рому
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
Комментарии 1