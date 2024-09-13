В Италии только один стадион из необходимых пяти соответствует требованиям УЕФА для проведения Евро-2032

Директор УЕФА Микель Ува выразил серьезное беспокойство относительно готовности Италии к проведению Евро-2032 совместно с Турцией.

Несмотря на то, что Италия получила право на проведение этого престижного турнира, прогресс в подготовке необходимой инфраструктуры оставляет желать лучшего. Из 5 необходимых стадионов, отвечающих требованиям УЕФА, пока готов только один - "Allianz Stadium" в Турине.

Другие арены, такие как римский "Олимпико" и миланский "Сан-Сиро", нуждаются в реконструкции. Ситуация осложняется тем, что с момента получения права на проведение Евро-2032 прошел уже год, а значительных сдвигов так и не произошло.