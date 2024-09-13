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Ультрас Милана призывают к протесту: фанаты россонери недовольны стартом сезона
Фанаты хотят лично выразить свое недовольство игрокам
Getty Images/Global Images Ukraine
Ультрас "Милана" разочарованы результатом команды в начале сезона Серии А.
Группа "Curva Sud Milano" опубликовала заявление в социальных сетях, в котором призывает болельщиков собраться перед матчем с "Венецией" возле автобуса команды. Фанаты хотят лично выразить свое недовольство игрокам и тренерскому штабу.
Ультрас считает, что команда демонстрирует слабую игру и требуют немедленных изменений. Фанаты подчеркивают, что для "Милана" не может быть оправданий, и каждый член команды должен взять на себя ответственность за неудачи.
"Россонери" занимают 14 место в турнирной таблице Серии А, имея два очка по итогам трех туров.
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