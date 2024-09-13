У тренера Комо возникли проблемы с проживанием в Швейцарии

У тренера "Комо" Сеска Фабрегаса возникли проблемы с проживанием в Швейцарии.

Как сообщает Liberatv, специалист задолжал владельцу арендованной квартиры в швейцарском кантоне Тичино 37 тысяч евро за аренду и коммунальные услуги.

Владелец квартиры надеялся решить проблему мирным путем, но если Фабрегас не погасит долг до следующей недели, дело будет передано в швейцарский суд.