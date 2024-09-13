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У тренера Комо возникли проблемы с проживанием в Швейцарии
Специалист задолжал владельцу арендованной квартиры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У тренера "Комо" Сеска Фабрегаса возникли проблемы с проживанием в Швейцарии.
Как сообщает Liberatv, специалист задолжал владельцу арендованной квартиры в швейцарском кантоне Тичино 37 тысяч евро за аренду и коммунальные услуги.
Владелец квартиры надеялся решить проблему мирным путем, но если Фабрегас не погасит долг до следующей недели, дело будет передано в швейцарский суд.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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