"Он мне не понравился". Раджа Наингголан – о Довбике

Бывший полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан поделился впечатлениями от игры украинского нападающего Артема Довбика:

"За эти три игры я ни разу не видел, чтобы Довбик касался мяча. Я его не знаю, но пока он мне не нравится как нападающий. В "Роме" я видел более структурированного игрока — Лукаку, который хорошо выступал в прошлом году до января", — сказал Наингголан.