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"Он мне не понравился". Раджа Наингголан – о Довбике
Бывший полузащитник Ромы раскритиковал украинского нападающего
Фото: goal.com / Автор: неизвестен
Бывший полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан поделился впечатлениями от игры украинского нападающего Артема Довбика:
"За эти три игры я ни разу не видел, чтобы Довбик касался мяча. Я его не знаю, но пока он мне не нравится как нападающий. В "Роме" я видел более структурированного игрока — Лукаку, который хорошо выступал в прошлом году до января", — сказал Наингголан.
Напомним, что Артем Довбик успел поучаствовать в трех матчах сезона 2024/25 в составе "Ромы", пока без результативных действий. Добавим, что завтра, 15 сентября, Рома на выезде сыграет против Дженоа.
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