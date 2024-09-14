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"Он мне не понравился". Раджа Наингголан – о Довбике

Италия

Бывший полузащитник Ромы раскритиковал украинского нападающего

"Он мне не понравился". Раджа Наингголан – о Довбике

Фото: goal.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан поделился впечатлениями от игры украинского нападающего Артема Довбика:

"За эти три игры я ни разу не видел, чтобы Довбик касался мяча. Я его не знаю, но пока он мне не нравится как нападающий. В "Роме" я видел более структурированного игрока — Лукаку, который хорошо выступал в прошлом году до января", — сказал Наингголан.

Напомним, что Артем Довбик успел поучаствовать в трех матчах сезона 2024/25 в составе "Ромы", пока без результативных действий. Добавим, что завтра, 15 сентября, Рома на выезде сыграет против Дженоа.

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Артем Довбик Рома Раджа Наингголан
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Источник:
Controcalcio
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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