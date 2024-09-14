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Фонсека: Для меня Сарри – лучший итальянский тренер

Италия

Но португалец хочет, чтобы команда играла по собственной схеме

Фонсека: Для меня Сарри – лучший итальянский тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Пауло Фонсека прокомментировал необходимость расширения лавы запасных клуба

“Я всегда за это внимательно слежу, это касается всех тренеров: мы зависим от результатов. Мы все должны работать над усовершенствованием, и именно это я делаю”, – сказал Фонсека.

Также португалец прокомментировал призывы к тому, что “россонери” должны играть по другой схеме.

"Мы всегда на связи с Ибрагимовичем. Играть 4-3-3 с полузащитником Лофтус-Чиком? Для меня Сарри – самый лучший итальянский тренер, но я должен делать то, во что верю, а не то, что просят другие”, – сказал Фонсека.

За первые три тура Серии А "Милан" набрал два очка. Пока команда находится на 14 месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

Следующий матч "россонери" проведут сегодня, 14 сентября. В 21:45 по киевскому времени они встретятся с “Венецией” на домашнем поле.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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