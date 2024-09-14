Стало известно, что сказал Эмильяно Вивиано тренеру Ромы - о Довбике

Бывший вратарь сборной Италии и "Арсенала" Эмильяно Вивиано поделился своими мыслями по поводу Артема Довбика:

"Я знаю его, потому что видел много его матчей в чемпионате Испании. Он очень сильный, также хорошо играет за пределами штрафной. Я говорил об этом с Даниэле Де Росси, и я думаю, что он может хорошо выступать в Серии А. Думаю , он может забить 15 голов.