Конте: Текущий год – не совсем нулевой для Наполи, несмотря на глубокую перестройку

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте поделился амбициями на сезон.

“Это не совсем “нулевой” год для “Наполи”, несмотря на то, что мы начали глубокую перестройку. Семь игроков прибыли, а 13 ушли по сравнению с прошлым сезоном.

Нас считают одними из фаворитов? Это давление, которое я ношу с собой, ведь побеждал в прошлом, так что это простая закономерность. Я не отказываюсь, но есть над чем работать”, – сказал Конте.