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Конте: Текущий год – не совсем нулевой для Наполи, несмотря на глубокую перестройку

Италия
Обновлено

Пока команда идет в верхней части турнирной таблицы

Конте: Текущий год – не совсем нулевой для Наполи, несмотря на глубокую перестройку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте поделился амбициями на сезон.

“Это не совсем “нулевой” год для “Наполи”, несмотря на то, что мы начали глубокую перестройку. Семь игроков прибыли, а 13 ушли по сравнению с прошлым сезоном.

Нас считают одними из фаворитов? Это давление, которое я ношу с собой, ведь побеждал в прошлом, так что это простая закономерность. Я не отказываюсь, но есть над чем работать”, – сказал Конте.

За три первых тура сезона "Наполи" набрал шесть очков. Пока команда идет на шестом месте в турнирной таблице.

Следующий поединок подопечные Конте проведут завтра, 15 сентября, против "Кальяри" в гостях.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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