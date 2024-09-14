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Конте: Текущий год – не совсем нулевой для Наполи, несмотря на глубокую перестройку
Пока команда идет в верхней части турнирной таблицы
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте поделился амбициями на сезон.
“Это не совсем “нулевой” год для “Наполи”, несмотря на то, что мы начали глубокую перестройку. Семь игроков прибыли, а 13 ушли по сравнению с прошлым сезоном.
Нас считают одними из фаворитов? Это давление, которое я ношу с собой, ведь побеждал в прошлом, так что это простая закономерность. Я не отказываюсь, но есть над чем работать”, – сказал Конте.
За три первых тура сезона "Наполи" набрал шесть очков. Пока команда идет на шестом месте в турнирной таблице.
Следующий поединок подопечные Конте проведут завтра, 15 сентября, против "Кальяри" в гостях.
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