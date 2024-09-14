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Тренер Ромы: Мы не будем менять систему под Довбика
Даниэле Де Росси высказался о готовности Артема Довбика к ближайшему матчу
Фото: asroma.com
Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси на пресс-конференции перед матчем против "Дженоа" поделился своими комментариями относительно украинского нападающего Артема Довбика.
"Он готов играть и будет играть. Это очень важный для нас игрок. Он наш нападающий, на которого мы очень рассчитываем. Мне кажется, достаточно, чтобы Довбик забил один гол, и как только он это сделает, по моему мнению, его уже не остановить.
Мы не будем менять систему под Довбика. Считаю, что есть новые игроки, которым нужно лучше узнать друг друга. Они должны понимать, когда партнер хочет получить мяч, а это требует немного времени. Потребуется несколько игр для адаптации. Мы много работали над защитой во время собрания, пытаясь повысить компактность. Стараемся защищаться по-другому, чтобы быть готовыми к потерям мяча во время розыгрыша. Нам нужно быть сплоченнее как команда и как оборонный блок."
Напомним, матч "Рома" – "Дженоа" пройдет завтра, 15 сентября, в 13:30.
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