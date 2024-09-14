Бывший владелец Интера хочет приобрести Милан

Бывший владелец "Интера" Стивен Чжан хочет приобрести "Милан".

По имеющейся информации, китайская семья Чжан хочет вернуться к чемпионату Италии и стать обладателями "Милана". Отмечается, что ранее в СМИ писали, что семья Чжан может стать владельцами португальского клуба "Портимоненсе".

Напомним, после того, как президент Стивен Чжан не смог погасить долг в размере почти 400 миллионов евро, владельцем "Интера" стала американская компания Oaktree.