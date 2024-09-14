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Бывший владелец Интера хочет приобрести Милан
Семья Чжан может стать первыми владельцами в истории, владевшими миланскими командами в разное время
stevenzhang91
Бывший владелец "Интера" Стивен Чжан хочет приобрести "Милан".
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По имеющейся информации, китайская семья Чжан хочет вернуться к чемпионату Италии и стать обладателями "Милана". Отмечается, что ранее в СМИ писали, что семья Чжан может стать владельцами португальского клуба "Портимоненсе".
Напомним, после того, как президент Стивен Чжан не смог погасить долг в размере почти 400 миллионов евро, владельцем "Интера" стала американская компания Oaktree.
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Источник:La Repubblica
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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