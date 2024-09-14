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Бывший владелец Интера хочет приобрести Милан

Италия

Семья Чжан может стать первыми владельцами в истории, владевшими миланскими командами в разное время

Бывший владелец Интера хочет приобрести Милан

stevenzhang91

Новина українською

Бывший владелец "Интера" Стивен Чжан хочет приобрести "Милан".

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По имеющейся информации, китайская семья Чжан хочет вернуться к чемпионату Италии и стать обладателями "Милана". Отмечается, что ранее в СМИ писали, что семья Чжан может стать владельцами португальского клуба "Портимоненсе".

Напомним, после того, как президент Стивен Чжан не смог погасить долг в размере почти 400 миллионов евро, владельцем "Интера" стала американская компания Oaktree.

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Милан Стивен Чжан
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Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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