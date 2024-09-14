Серия А. Ближайший соперник Шахтера в Лиге Чемпионов спасается в добавленное время

Серия А. Четвертый тур

Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Болонья" 2:2

Голы: Казале 5 (автогол), Кутроне 53 - Кастро 76, Илинг-Джуниор 90+1

"Комо": Аудеро, Йовине, Доссена (Гольданига 67), Кемпф, А. Морено, Серхи Роберто (Маццителли 88), Перроне, Стрефецца (Браунодер 88), Нико Пас, Фадера (Да Кунья 78), Кутроне (Белотти 78)

"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Казале (Лукуми 80), Миранда, Фройлер, Эбишер (Фаббиан 46), Побега, Орсолини (Илинг-Джуниор 63), Даллинга (Кастро 63), Одгар (Ндой 80)

Предупреждения: Йовине 45, А. Морено 45+3 - Побега 72

Было ясно, что после ухода Джошуа Зиркзее, Риккардо Калафиори и особенно - творца сенсации "Болоньи" предыдущего сезона главного тренера Тьяго Мотты - команда отступит. Особенно - в начале сезона, ведь новому главному Винченцо Итальяно нужно построить новую команду, найти новых лидеров. Но не настолько же тяжело все должно было быть. Не с нулем побед после четырех туров.

Тем более, что играть в трех из них пришлось против двух команд, еле спасшихся от вылета из Серии А, и против новичка этой лиги. Причем против "Удинезе" и "Эмполи" "Болонья" могла заявить, что заслужила победу, исходя из статистики - 74 и 68 процентов владения мячом, 22:4 и 14:3 по ударам по воротам. В Комо же против команды, набравшей одно очко в трех первых турах, не заслужила ничего.

По статистике сегодня она была равной, владение мячом даже выиграла. Но 70 первых минут отыграла отвратительно. Даже не могла прижать соперника к воротам, не могла ускориться, не могла построить что-либо. Будто игра ее совершенно не интересовала. Неужели думала о "Шахтере", ближайшем сопернике в Лиге Чемпионов? Или же она просто так слаба в начале каденции Итальяно. Похоже, второе.

"Комо", впервые в сезоне и за 22 года игравший в Серии А на своем отремонтированном стадионе, забил ранний гол. Фадера прорвался на фланге, прострелил, и мяч от новичка конца августа Казале срезался в ворота. Далее Фадера еще и находил Кутроне, но тот пробил удобно для вратаря. Кутроне прорвался в контратаку, и на этот раз Казале заблокировал. Стрефецца бил с острого угла - Скорупски.

В концовке таймa Кутроне получил пас вразрез и пробивал красиво слета из левой части штрафной. Сантиметры от стойки. А пенальти за руку игрока "Комо" был отменен - ВАР заметил, что рука была не в штрафной.

В начале второго тайма Кутроне убежал в контратаку по левому флангу, сместился в центр и закрутил в дальний угол. ВАР долго искал изъяны, но вышел из строя, и гол остался. В очередной контратаке Стрефецца закрутил чуть неточно. Уже тогда закралась мысль, что "Комо" еще пожалеет обо всех этих недоработанных атаках. И он пожалел.

После 70-ой минуты гости наконец-то начали давить. Вышедший на замену Побега пробивал с 18-ти метров в стойку. А затем Одгар оттуда же попал в защитника, мяч отлетел к вышедшему на замену Кастро, и тот забил. Давление увеличилось. Хотя Морено пробивал с острого угла во вратаря. И в итоге Кастро принял длинный пас, отдал вышедшему на замену Илингу-Джуниору, и тот спокойно забил.

В предыдущем туре "Комо" не реализовал пенальти в добавленное время и потому проиграл. В нынешнем пропустил в добавленное время и потому сыграл вничью. Он с двумя очками после четырех туров, и с такой наивностью команда Сеска Фабрегаса вылетит. Впрочем, и команда Итальяно с такой игрой и такими результатами (три очка) не уйдет далеко.