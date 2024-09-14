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Серия А. Вторая 0:0 Ювентуса подряд

Италия

Второй подряд крайне сложный матч для туринцев

Серия А. Вторая 0:0 Ювентуса подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Четвертый тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Ювентус" 0:0

"Эмполи": Васкес, Исмаили, Вити, Гогличидзе, Гьяси, Грасси (Анжорин 77), Мале, Д. Пеццелла, С. Эспозито (Эконг 77), Хендерсон (Хаас 90), Коломбо (Пеллегри 62)

"Ювентус": Перин, Калулу, Гатти, Бремер, Камбиазо, Дуглас Луис (Фаджоли 66), Локателли (К. Тюрам 67), Н. Гонсалес (Веа 67), Коопмейнерс, Йилдиз (Мбангула 66), Влахович

Предупреждения: Бремер 63, К. Тюрам 74 - Пеллегри 72

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