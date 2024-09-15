Фонсека: Серия А полностью отличается от других лиг

Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека поделился комментариями о первой победе "Милана" в чемпионате Италии.

"Нам нужно подходить ко всему сбалансированно. Наш сезон уже начался четыре тура назад, мы потеряли очки, и теперь нужно восстанавливать утраченные позиции, но было важно победить и победить так. Это придает игрокам уверенности для дальнейшего роста.

Я должен быть честным, я уже начал думать о матчах и против "Ливерпуля", и против "Интера". Я понимаю важность дерби, "Ливерпуль" будет очень сложным соперником, но не могу возражать, что уже начал изучать "Интер". Я знаю, что это значит для болельщиков, и мы работаем, чтобы показать хорошие результаты в обоих матчах. Это имеет огромное значение! Серия А полностью отличается от других лиг", – сказал Паулу Фонсека.