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Фонсека: Серия А полностью отличается от других лиг
Высказался о победе
Фото: acmilan.com
Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека поделился комментариями о первой победе "Милана" в чемпионате Италии.
"Нам нужно подходить ко всему сбалансированно. Наш сезон уже начался четыре тура назад, мы потеряли очки, и теперь нужно восстанавливать утраченные позиции, но было важно победить и победить так. Это придает игрокам уверенности для дальнейшего роста.
Я должен быть честным, я уже начал думать о матчах и против "Ливерпуля", и против "Интера". Я понимаю важность дерби, "Ливерпуль" будет очень сложным соперником, но не могу возражать, что уже начал изучать "Интер". Я знаю, что это значит для болельщиков, и мы работаем, чтобы показать хорошие результаты в обоих матчах. Это имеет огромное значение! Серия А полностью отличается от других лиг", – сказал Паулу Фонсека.
Напомним, что 17 сентября "Милан" примет "Ливерпуль" в матче Лиги чемпионов, а 22 сентября на выезде сыграет с "Интером".
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