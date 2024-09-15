Дженоа – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Первые три тура для украинского нападающего в новой команде прошли не лучшим образом. В Италии все больше нарастает критика в его сторону, впрочем первый забитый гол может все кардинально изменить, причем как в прессе, так и в голове самого Довбыка.

Очередной шанс оформить первый гол или результативное действие Артем имеет в матче против "Дженоа", с нетерпением этого ждем.

Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по киевскому времени в воскресенье, 15 сентября.

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Серия А. 4 тур.

15 сентября. 13:30. Генуя. "Луиджи Феррарис"

Главный судья: Антонио Джуа (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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