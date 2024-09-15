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Дженоа – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Ждем дебютный гол от Артема Довбика
Getty Images / Global Images Ukraine
Первые три тура для украинского нападающего в новой команде прошли не лучшим образом. В Италии все больше нарастает критика в его сторону, впрочем первый забитый гол может все кардинально изменить, причем как в прессе, так и в голове самого Довбыка.
Очередной шанс оформить первый гол или результативное действие Артем имеет в матче против "Дженоа", с нетерпением этого ждем.
Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по киевскому времени в воскресенье, 15 сентября.
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Серия А. 4 тур.
15 сентября. 13:30. Генуя. "Луиджи Феррарис"
Главный судья: Антонио Джуа (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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