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Дженоа – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
Обновлено

Ждем дебютный гол от Артема Довбика

Дженоа – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Первые три тура для украинского нападающего в новой команде прошли не лучшим образом. В Италии все больше нарастает критика в его сторону, впрочем первый забитый гол может все кардинально изменить, причем как в прессе, так и в голове самого Довбыка.

Очередной шанс оформить первый гол или результативное действие Артем имеет в матче против "Дженоа", с нетерпением этого ждем.

Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по киевскому времени в воскресенье, 15 сентября.

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Серия А. 4 тур.

15 сентября. 13:30. Генуя. "Луиджи Феррарис"

Главный судья: Антонио Джуа (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Дженоа" — "Рома"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Серия А Чемпионат Италии Дженоа (Генуя) Артем Довбик Рома смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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